الأمم المتحدة: تهجير 160 ألف شخص في غزة خلال الأسبوع الماضي

07:57 م

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الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إنه تم تهجير 160 ألف شخص مرة أخرى في غزة خلال الأسبوع الماضي فقط. اضافة اعلان





وأضافت "سكان غزة يفرون للنجاة بأرواحهم دون وجود مكان آمن يلجؤون إليه".

