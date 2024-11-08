الأمم المتحدة: جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قوات الاحتلال أمرت الأشخاص الذين يقيمون في أجزاء من شمال غزة ومحافظات غزة بالخروج، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين في شمال غزة ومختلف أنحاء القطاع.

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