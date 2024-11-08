الأمم المتحدة: جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك

وأشار المكتب في تقريره اليومي إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه وليس بوسع العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم في أمان أو الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن.
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