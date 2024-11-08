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الأمم المتحدة: جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعة، 08-11-2024 11:51 ص

الوكيل الإخباري-    أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قوات الاحتلال أمرت الأشخاص الذين يقيمون في أجزاء من شمال غزة ومحافظات غزة بالخروج، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين في شمال غزة ومختلف أنحاء القطاع.

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وأشار المكتب في تقريره اليومي إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه وليس بوسع العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم في أمان أو الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن.

 
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