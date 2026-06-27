الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف في 27 حزيران من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية.
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