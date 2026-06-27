الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة بأضرار سمعية كبيرة نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ تشرين الأول 2023.

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