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الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
السبت، 27-06-2026 11:02 م

الوكيل الإخباري-   كشفت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة بأضرار سمعية كبيرة نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ تشرين الأول 2023.

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وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف في 27 حزيران من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية.

 
 


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