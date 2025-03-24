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الأمم المتحدة: دبابة اسرائيلية قصفت مجمعا للأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الإثنين، 24-03-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-    قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنه وبناء على المعلومات المتوفرة لديها فإن الضربات التي قصفت مجمعا تابعا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 آذار كانت ناجمة عن دبابة إسرائيلية.

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وقد أدى ذلك العدوان إلى مصرع موظف في الأمم المتحدة وإصابة ستة آخرين بجراح بالغة بعضها يتسبب في إعاقات.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن موقع هذا المجمع كان معروفا جيدا لأطراف الصراع مكررا ضرورة جميع أطراف الصراع مُلزمة بموجب القانون الدولي بحماية حرمة مواقع الأمم المتحدة و "بدون ذلك يواجه زملاؤنا مخاطر لا يمكن تحملها فيما يعملون لإنقاذ أرواح المدنيين".


وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أدان وبشدة تلك الضربات وطالب بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في هذه الحادثة.

 
 
gnews

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