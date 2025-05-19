الأمم المتحدة : دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة الاثنين

07:39 م

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الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة الاثنين "قطرة في محيط". اضافة اعلان

