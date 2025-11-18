الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

الثلاثاء 2025-11-18 01:47 ص
 

الثلاثاء، 18-11-2025 12:33 ص
الوكيل الإخباري-  قالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف مستوطن لغاية نهاية شهر أيار الماضي في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية لغاية شهر أيار الماضي.اضافة اعلان


وشدد تقرير صدر عن أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.

وأضاف أن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، "لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية".

وقال التقرير إن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة ديارهم وأرضهم، منوهاً أن ذلك يشمل "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد من خلال إعلان ما يُسمى بـ"أراضي الدولة" وعبر نظام الهدم والإخلاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
 
 
