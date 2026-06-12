الجمعة 2026-06-12 01:04 ص

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بلغ مستوى "قياسيا" في الضفة الغربية

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بلغ مستوى "قياسيا" في الضفة الغربية
ارشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة "قياسية"، حيث بلغ المتوسط 6 هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار.اضافة اعلان


وبحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن "عدد هجمات المستوطنين التي تسببت في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات هذا العام في الضفة الغربية قد تجاوز 1000 هجوم"، ما أثر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة، حسبما صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين.

وأشار إلى أنه "في الأسبوع الماضي وحده، أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا وتسببت في أضرار واسعة النطاق للممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش".

وأكد أن "المعدل الحالي لهجمات المستوطنين التي تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، والذي يبلغ في المتوسط ست هجمات يوميا، هو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد".

وتابع: "لقد نزح أكثر من 2200 فلسطيني هذا العام بسبب عنف المستوطنين وقيود الوصول الأخرى، كما نزح المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم".
 
 


gnews

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