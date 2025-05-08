الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في تزايد في الضفة الغربية

وأضاف المكتب في تقريره اليومي، إنه في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والزيادة المبلغ عنها في توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإنشاء البؤر الاستيطانية، وثق المكتب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 5 حالات تتضمن اختطاف واحتجاز فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين في محافظات نابلس ورام الله والخليل.
وأشار إلى مطاردة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الأطفال في قرية بيت فوريك، وهم يحملون السكاكين والحجارة، واختطفوا طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وشقيقها البالغ من العمر 3 سنوات، حيث عثر عليهما مربوطين بشجرة داخل القرية.
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