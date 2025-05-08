الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في تزايد في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه وثّق 13 حادثة متعلقة بالمستوطنين، أسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين وتشريد عائلتين من 6 أفراد وتدمير ممتلكات ومركبات وأراض زراعية.

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وأضاف المكتب في تقريره اليومي، إنه في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والزيادة المبلغ عنها في توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإنشاء البؤر الاستيطانية، وثق المكتب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 5 حالات تتضمن اختطاف واحتجاز فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين في محافظات نابلس ورام الله والخليل.