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الأمم المتحدة: غزة تسجل “أعلى نسبة في العالم من الأطفال مبتوري الأطراف”

غزة
غزة
الإثنين، 02-12-2024 06:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن قطاع غزة بات يسجل “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.

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وأكد في ذات السياق، أن “الوضع في غزة مروع وكارثي”.

 
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فلسطين الأمم المتحدة: غزة تسجل “أعلى نسبة في العالم من الأطفال مبتوري الأطراف”



 




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