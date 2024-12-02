الأمم المتحدة: غزة تسجل “أعلى نسبة في العالم من الأطفال مبتوري الأطراف”

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن قطاع غزة بات يسجل “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.

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