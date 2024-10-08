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الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي
قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي
الثلاثاء، 08-10-2024 12:54 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قدمت أكثر من 5.6 ملايين استشارة طبية للفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمم المتحدة تواصل "حيثما أمكن" تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين في غزة التي ترتكب فيها إسرائيل إبادة جماعية منذ عام".

وأوضح أن "الأونروا" وصلت أيضا إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023.

ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "قلقين للغاية" من الوضع الراهن في غزة.

وأشار إلى مواصلة إسرائيل إنذار الفلسطينيين بإخلاء بعض المناطق في غزة، تزامنا مع استمرارها في قصف المنازل والبنية التحتية.

وحذر من أن "الاكتفاء بإصدار إسرائيل أوامر الإخلاء للمدنيين لن يحافظ على سلامتهم إن لم يكن لديهم مأوى آمن ودواء للبقاء على قيد الحياة".

وفا
 
gnews

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