الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمم المتحدة تواصل "حيثما أمكن" تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين في غزة التي ترتكب فيها إسرائيل إبادة جماعية منذ عام".
وأوضح أن "الأونروا" وصلت أيضا إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023.
ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "قلقين للغاية" من الوضع الراهن في غزة.
وأشار إلى مواصلة إسرائيل إنذار الفلسطينيين بإخلاء بعض المناطق في غزة، تزامنا مع استمرارها في قصف المنازل والبنية التحتية.
وحذر من أن "الاكتفاء بإصدار إسرائيل أوامر الإخلاء للمدنيين لن يحافظ على سلامتهم إن لم يكن لديهم مأوى آمن ودواء للبقاء على قيد الحياة".
وفا
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