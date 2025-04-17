الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

ونقلت "رويترز" عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة في قطاع غزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال مسؤولون إغاثيون إن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها إسرائيل.
وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب في غزة.
وفي فبراير، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتتولى مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة وغيرها من الأسلحة، لإنشاء ما وصفه بـ**"ريفييرا الشرق الأوسط"**.
واستأنفت إسرائيل قصفها على القطاع في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار في يناير، وهو هجوم قالت الأمم المتحدة إنه سيطر على ثلثي القطاع أو أجبر سكانه على الإخلاء.
وبحلول أكتوبر 2024، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على القطاع، وتُقدّر دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين قنبلة من كل 10 إلى قنبلة من كل 20 أُطلقت على غزة لم تنفجر، مشيرة إلى أن العديد منها أمريكية الصنع.
بدأت جهود تنظيف المنطقة بسرعة قرب مدينة خان يونس، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في يناير. وكان سائق الجرافة علاء أبو جميزة يُخلي شارعًا قريبًا من المكان الذي كان يلعب فيه سعيد عبد الغفور (15 عامًا)، حين أصابت شفرة الجرافة قنبلة مخفية.
وقال الفتى لوكالة "رويترز": "غمرتنا حرارة اللهب، النار"، مضيفًا أنه فقد البصر في إحدى عينيه، كما فقد السائق جميزة البصر في إحدى عينيه، ويُعاني من حروق وشظايا في يديه وساقيه.
من جهتها، صرّحت "حماس" بأنها جمعت بعض الذخائر غير المنفجرة لاستخدامها ضد إسرائيل، لكنها أعربت أيضًا عن استعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية لإزالتها. ومع ذلك، فإن الجهود الدولية للمساعدة في إزالة القنابل خلال فترات الهدوء في القتال أعاقتها إسرائيل، التي تفرض قيودًا على واردات السلع التي قد تُستخدم عسكريًا إلى القطاع، وفقًا لما ذكره تسعة مسؤولين إغاثيين لـ"رويترز".
روسيا اليوم
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