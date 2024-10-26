الأمم المتحدة: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار بما تفعله في شمال غزة

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الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنه لا يمكن السماح باستمرار ما تفعله القوات الإسرائيلية في شمال غزة المحاصر. اضافة اعلان



وأوضحت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا في بيان صحفي، أن "المستشفيات تتعرض للقصف وجرى اعتقال العاملين في مجال الصحة، وتم إفراغ الملاجئ وإحراقها، و منع إنقاذ الناس من تحت الأنقاض".