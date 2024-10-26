الأمم المتحدة: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار بما تفعله في شمال غزة

وأوضحت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا في بيان صحفي، أن "المستشفيات تتعرض للقصف وجرى اعتقال العاملين في مجال الصحة، وتم إفراغ الملاجئ وإحراقها، و منع إنقاذ الناس من تحت الأنقاض".
-
أخبار متعلقة
-
الصحة في غزة: الاحتلال استهدف أطفالا بمستشفى كمال عدوان
-
اليونيسيف: 2500 طفل مصاب بالسرطان بغزة يحتاجون للعلاج
-
صحة غزة: مستشفيات شمال القطاع تحولت لمقابر
-
استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله شرق مدينة طولكرم
-
7783 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ العام 2015 في الضفة الغربية
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة
-
الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين
-
الاحتلال يمسح 1206 عائلة من السجل المدني في غزة