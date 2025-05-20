الثلاثاء 2025-05-20 10:35 م
 

الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

شاحنة محملة بالمساعدات تدخل قطاع غزة
مساعدات في غزة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 09:44 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن، رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.اضافة اعلان


وأضاف دوجاريك: "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية، وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا".

وسمحت إسرائيل الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر لـ11 أسبوعا.
 
gnews

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