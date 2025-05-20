الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

وأضاف دوجاريك: "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية، وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا".
وسمحت إسرائيل الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر لـ11 أسبوعا.
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