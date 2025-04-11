الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض القدرة المستقبلية للعيش في غزة

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني الجمعة، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في القطاع.

اضافة اعلان