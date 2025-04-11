الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض القدرة المستقبلية للعيش في غزة

وأوضحت شامدساني خلال مؤتمر صحافي بشأن غزة في جنيف "في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
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