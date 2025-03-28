الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

الأمم المتحدة: نشهد جرائم وحشية في قطاع غزة

الاحتلال استأنف حرب الإبادة على غزة بغارات مفاجئة
الاحتلال استأنف حرب الإبادة على غزة بغارات مفاجئة
 
الجمعة، 28-03-2025 04:00 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة تحمل بصمات جرائم وحشية.اضافة اعلان


وأضاف ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب من جنيف، أن ما يجري يعكس "استهتارًا صارخًا بحياة البشر وكرامتهم"، مشيرًا إلى أن أعمال الحرب تحمل بصمات جرائم وحشية.

كما أشار إلى استئناف فصائل فلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ.

واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمنعها توزيع ما تبقى من المساعدات الغذائية في مستودعاتها داخل قطاع غزة، إضافة إلى عرقلة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت المنظمة الدولية أن سيارات الإسعاف في القطاع باتت غير قادرة على العمل بسبب نفاد الوقود، محذرة من أن العقاب الجماعي المفروض على غزة لا مبرر له، ويعمّق الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها السكان.

كما أعلنت فقدان 9 من أفراد الطواقم الطبية بالقرب من معبر رفح، دون توفر أي معلومات عن مصيرهم حتى الآن.

وجددت الأمم المتحدة مطالبتها بـوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدورها، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد نزاع، بل استهداف مباشر للنساء في كرامتهن، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وقالت: "إننا نشهد جرائم وحشية في القطاع"، داعية إلى وقف فوري للحرب.

الجزيرة
 
gnews

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