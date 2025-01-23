الأمم المتحدة: 808 شاحنات مساعدات دخلت غزة الأربعاء

واستند المكتب إلى معلومات تلقاها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.
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