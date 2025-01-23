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الأمم المتحدة: 808 شاحنات مساعدات دخلت غزة الأربعاء

شاحنات مساعدات تنتظر قرب معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
شاحنات مساعدات تنتظر قرب معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
الخميس، 23-01-2025 01:09 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 808 شاحنات مساعدات دخلت قطاع غزة أمس الأربعاء، وهو اليوم الرابع من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.اضافة اعلان


واستند المكتب إلى معلومات تلقاها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.
 
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