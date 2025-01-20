 
الإثنين 2025-01-20 01:45 م
 

الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة
جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل المواطنين شمال قطاع غزة
الإثنين، 20-01-2025 11:45 ص
الوكيل الإخباري-  قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، اليوم الاثنين، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت او تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من الفلسطينيين عن بيوتهم.اضافة اعلان


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين الدكتور ريك بيبركورن: "إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل.

وأضاف، ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب اعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

وفا
 
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