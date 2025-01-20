الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين الدكتور ريك بيبركورن: "إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل.
وأضاف، ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب اعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على فلسطينيين في رفح
-
مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية
-
الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا
-
هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات .. القسام تتفوق في الحرب الإعلامية
-
وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بيتونيا
-
بدء وصول الأسيرات المقدسيات المحررات إلى منازلهن
-
قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي والصحفيين في محيط سجن عوفر
-
هيئة البث الاسرائيلية: الأسيرات الثلاث كن محتجزات في الموقع نفسه أثناء الأسر