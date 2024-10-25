الأورومتوسطي: إسرائيل تتحمل مسؤولية حياة المحتجزين في مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إسرائيل، مسؤولية حياة عشرات الأطفال والمرضى والجرحى وأفراد الطواقم الطبية الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مستشفى "كمال عدوان" في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

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وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الجمعة، على موقعه الإلكتروني، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد قصف متكرر أمس وفجر اليوم لمستشفى كمال عدوان الذي يوجد به أكثر من 150 من الأطفال والمرضى وأفراد الطواقم الطبية، أقدمت على اقتحام المستشفى وأجبرت الجميع على التجمع في ساحته.