الأورومتوسطي: إسرائيل تعمل على تطبيق خطة تفريغ شمال غزة على أرض الواقع

الوكيل الإخباري- حذر المرصد الأورومتوسطي من أن إسرائيل في الوقت الذي تنكر فيه رسميا أنها تنفذ خطة تفريغ شمال غزة، أو ما يعرف "بخطة الجنرالات" فإنها تعمل على تطبيقها على أرض الواقع بلا هوادة وبسرعة، حيث ألقت منشورات أمس الجمعة تطالب مراكز الإيواء في جباليا وبيت حانون بإخلائها والتوجه إلى الجنوب.

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