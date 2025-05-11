الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة

11:05 م

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الوكيل الإخباري- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميا منذ تشرين الأول 2023، أي ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات. اضافة اعلان





وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي، الأحد، إن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطا منهجيا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا، ولا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو في أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.



وأشار المرصد إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل –وفق معطيات وزارة الصحة- يعانين حاليا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة جراء الحصار المشدّد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع آذار الماضي.