"الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة

وذكر المرصد في بيان، أن قوات الاحتلال فصلت محافظة شمال غزة عن مدينة غزة بالكامل عبر تمركز الآليات العسكرية، والسواتر الرملية وركام المنازل المدمرة، مصحوبا بغارات من الطائرات المسيرة.
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