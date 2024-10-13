"الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة

الوكيل الإخباري- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "روبوتات مفخخة" محملة بأطنان من المتفجرات خلال اجتياحها المتواصل لشمال قطاع غزة، مما يرفع من وتيرة جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

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