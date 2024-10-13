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"الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة

أرشيفية من القصف على قطاع غزة
غزة
الأحد، 13-10-2024 04:43 م

الوكيل الإخباري-   كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "روبوتات مفخخة" محملة بأطنان من المتفجرات خلال اجتياحها المتواصل لشمال قطاع غزة، مما يرفع من وتيرة جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

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وذكر المرصد في بيان، أن قوات الاحتلال فصلت محافظة شمال غزة عن مدينة غزة بالكامل عبر تمركز الآليات العسكرية، والسواتر الرملية وركام المنازل المدمرة، مصحوبا بغارات من الطائرات المسيرة.

 
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