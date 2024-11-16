الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية

وأوضح المرصد في بيان، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 43 يومًا تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبًا فظائع مشينة
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