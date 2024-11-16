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الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية

قصف متواصل على غزة
غزة
السبت، 16-11-2024 05:32 م

الوكيل الإخباري-    قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد كبير من المدنيين شمال قطاع غزة ضمن عدوانها المتصاعد، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرًا .

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وأوضح المرصد في بيان، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 43 يومًا تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبًا فظائع مشينة

 
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