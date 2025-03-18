"الأورومتوسطي": الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضا للإبادة بغزة

الوكيل الإخباري- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن صمت المجتمع الدولي منح إسرائيل تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة.

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وأكد المرصد بحسب موقعه الإلكتروني، أن التعاجز الدولي تفويض فعلي لإسرائيل لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل واسع النطاق للفلسطينيين.