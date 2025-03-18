"الأورومتوسطي": الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضا للإبادة بغزة

وأكد المرصد بحسب موقعه الإلكتروني، أن التعاجز الدولي تفويض فعلي لإسرائيل لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل واسع النطاق للفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
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