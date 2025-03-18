 
الثلاثاء 2025-03-18 05:43 م
 

"الأورومتوسطي": الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضا للإبادة بغزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن صمت المجتمع الدولي منح إسرائيل تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة.

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وأكد المرصد بحسب موقعه الإلكتروني، أن التعاجز الدولي تفويض فعلي لإسرائيل لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل واسع النطاق للفلسطينيين.


وأشار إلى أن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.   

 
 
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