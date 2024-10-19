"الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة

وقال المرصد في بيان، اليوم السبت، إن فريقه الميداني يوثق جرائم مروعة ضد المدنيين في مخيم جباليا وعموم شمال قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة الهجوم الإسرائيلي.
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