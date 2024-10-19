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"الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة

شمال غزة المدمر
غزة
السبت، 19-10-2024 04:56 م

الوكيل الإخباري-    دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة إلى إعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة، وإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية هناك، في ظل ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم قتل جماعية وفردية منهجية وواسعة النطاق، وتجويع متعمد كامل، وتهجير قسري جماعي وتدمير كامل لما كان متبقيا من مقومات الحياة.

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وقال المرصد في بيان، اليوم السبت، إن فريقه الميداني يوثق جرائم مروعة ضد المدنيين في مخيم جباليا وعموم شمال قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة الهجوم الإسرائيلي.

 
gnews

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