الأورومتوسطي: 70 ألف فلسطيني يتعرضون للتجويع والإبادة شمال غزة

وأوضح المرصد في بيان اليوم الاثنين، أنه تلقى معطيات صادمة عن الوضع الكارثي الذي يعيشه قرابة 70 ألف فلسطيني بقوا محاصرين في شمال قطاع غزة، بعد أن هجرت قوات الاحتلال أكثر من 150 ألفًا آخرين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في 5 تشرين الأول الماضي.
وأعرب المرصد عن أسفه العميق كون هذه الجرائم المروعة تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره، دون أي تحرك جاد لوقف ما تُعد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
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