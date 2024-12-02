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الأورومتوسطي: 70 ألف فلسطيني يتعرضون للتجويع والإبادة شمال غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 02-12-2024 09:19 م

الوكيل الإخباري-   قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قرابة 70 ألف فلسطيني ما يزالون محاصرين منذ شهرين كاملين دون طعام أو دواء، بينما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقتهم من مكان لآخر في شمال غزة، لتقتلهم وتهجرهم قسرًا في واحدة من أبشع حملات الإبادة الجماعية في العصر الحديث.

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وأوضح المرصد في بيان اليوم الاثنين، أنه تلقى معطيات صادمة عن الوضع الكارثي الذي يعيشه قرابة 70 ألف فلسطيني بقوا محاصرين في شمال قطاع غزة، بعد أن هجرت قوات الاحتلال أكثر من 150 ألفًا آخرين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في 5 تشرين الأول الماضي.


وأعرب المرصد عن أسفه العميق كون هذه الجرائم المروعة تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره، دون أي تحرك جاد لوقف ما تُعد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.

 
gnews

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