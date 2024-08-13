 
الثلاثاء 2024-08-13 04:34 م
 
 

الأوقاف الإسلامية: 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى الآن

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى




 

الثلاثاء، 13-08-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 708 مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى بعد الظهر، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت دائرة الأوقاف أن 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم الثلاثاء، في ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
gnews

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