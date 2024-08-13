الأوقاف الإسلامية: 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى الآن

وأكدت دائرة الأوقاف أن 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم الثلاثاء، في ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
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