الأونروا: أجزاء من مخيم جنين دمرت بتفجيرات إسرائيلية

واضافت ان العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تهجير آلاف من سكان مخيم جنين.
وبينت "لم نتلقَّ أي تحذير مسبق بشأن الانفجارات في مخيم جنين ولم يعد الاتصال بالسلطات الإسرائيلية مسموحا به".
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