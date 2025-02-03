 
الإثنين 2025-02-03 07:17 م
 

الأونروا: أجزاء من مخيم جنين دمرت بتفجيرات إسرائيلية

الأونروا
الأونروا
الإثنين، 03-02-2025 07:10 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية.

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واضافت ان العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تهجير آلاف من سكان مخيم جنين.


وبينت "لم نتلقَّ أي تحذير مسبق بشأن الانفجارات في مخيم جنين ولم يعد الاتصال بالسلطات الإسرائيلية مسموحا به".

 
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