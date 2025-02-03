الأونروا: أجزاء من مخيم جنين دمرت بتفجيرات إسرائيلية

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية.

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واضافت ان العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تهجير آلاف من سكان مخيم جنين.