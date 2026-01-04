الأحد 2026-01-04 11:57 ص

الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل نازح قسريا في الضفة الغربية المحتلة

أطفال فلسطينيون
أطفال فلسطينيون
الأحد، 04-01-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، إنّ أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأطلقت "الأونروا" في شباط 2025 برنامجا طارئا للتعليم يهدف إلى دعم الأطفال النازحين.

وقد وفّرت الوكالة استمرارية التعلّم للطلبة من خلال مساحات تعلّم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتوزيع مواد التعلّم الذاتي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

ويشار إلى أن قرابة 48 ألف طفل يدرسون حاليا في مدارس الأونروا في الضفة الغربية المحتلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 






الأكثر مشاهدة