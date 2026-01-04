الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل نازح قسريا في الضفة الغربية المحتلة

وأطلقت "الأونروا" في شباط 2025 برنامجا طارئا للتعليم يهدف إلى دعم الأطفال النازحين.
وقد وفّرت الوكالة استمرارية التعلّم للطلبة من خلال مساحات تعلّم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتوزيع مواد التعلّم الذاتي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
ويشار إلى أن قرابة 48 ألف طفل يدرسون حاليا في مدارس الأونروا في الضفة الغربية المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس
-
استشهاد طفلة برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف على شمال قطاع غزة
-
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن حظر أنشطة المنظمات في غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف قوانين تطبق الإعدام على الفلسطينيين
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس
-
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المستشارة القضائية بإسرائيل تطالب بإقالة بن غفير