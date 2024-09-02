الأونروا: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمرت

01:27 م

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الوكيل الإخباري- قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة دمرت أو تضررت، ومعظمها أصبحت ملاجئ تضم مئات آلاف النازحين. اضافة اعلان





وقبل يومين، قال لازاريني إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأوضح لازاريني -في منشور على منصة إكس الجمعة- أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.