الأونروا: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمرت

وقبل يومين، قال لازاريني إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح لازاريني -في منشور على منصة إكس الجمعة- أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
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