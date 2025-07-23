الأربعاء 2025-07-23 01:01 ص
 

الأونروا: إسرائيل ترفض تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للأونروا إن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل متزايد تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة.

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وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون قيودا عندما يبلغون عن الفظائع المرتكبة في غزة.

 
 
gnews

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