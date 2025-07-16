الأونروا: إسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا من الأطفال بغزة

الوكيل الإخباري- قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقتل يوميًا منذ 7 تشرين الأول 2023، ما يعادل "صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال"، حيث يتراوح عدد طلبة الصف بين 35 و45 طفلًا.

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وفي بيان له، أشار سام روز، مدير شؤون الأونروا في غزة، إلى أنه "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال".