الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

الأونروا: إسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا من الأطفال بغزة

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-    قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقتل يوميًا منذ 7 تشرين الأول 2023، ما يعادل "صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال"، حيث يتراوح عدد طلبة الصف بين 35 و45 طفلًا.

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وفي بيان له، أشار سام روز، مدير شؤون الأونروا في غزة، إلى أنه "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال".


وكانت مدارس الأونروا قبل أن تحولها الإبادة الجماعية إلى مراكز لإيواء النازحين، تستوعب بين 35 و45 طالبًا في كل صف، وفقًا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

 
 
gnews

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