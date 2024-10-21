الأونروا: إسرائيل رفضت إجلاء العالقين تحت الأنقاض بغزة

الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان إن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت المسؤولة الأممية "إن تشديد الحصار على جباليا وشمال غزة يزيد الأوضاع كارثية".