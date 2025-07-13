الأونروا: إسرائيل عزلت سكان غزة في 55 كم

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كم.

اضافة اعلان



وأضافت الأونروا أن الطواقم الطبية في القطاع منهكة للغاية ونقص شديد في الإمدادات الطبية والوقود.