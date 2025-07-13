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الأونروا: إسرائيل عزلت سكان غزة في 55 كم

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أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كم.

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وأضافت الأونروا أن الطواقم الطبية في القطاع منهكة للغاية ونقص شديد في الإمدادات الطبية والوقود.


وأوضحت أن توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي تحول لساحة قتل جديدة.

 
 
gnews

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