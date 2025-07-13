الأونروا: إسرائيل عزلت سكان غزة في 55 كم

وأضافت الأونروا أن الطواقم الطبية في القطاع منهكة للغاية ونقص شديد في الإمدادات الطبية والوقود.
وأوضحت أن توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي تحول لساحة قتل جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد.. مقاوم فلسطيني يتسلل ويلقي عبوات داخل آلية إسرائيلية بشمال غزة
-
نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل
-
أنباء عن خرائط إسرائيلية جديدة لنطاق الانسحاب من غزة
-
آخر تطورات التوصل إلى اتفاق في غزة
-
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: حرب حماس مبنية على نقاط ضعفنا
-
غزة تنزف: قرابة 58 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات عسكرية شرق حي الزيتون في غزة
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة