"الأونروا: إسرائيل في طريقها لإنهاء عمل الوكالة في القدس الشرقية

وأكد أبو حسنة أن إسرائيل ملزمة، بحسب القانون الدولي، بالامتناع عن المساس بحصانة المباني التابعة للوكالة باعتبارها تابعة للأمم المتحدة.
وبين أن الهدف من هذه الإجراءات هو طمس هوية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما بدأته إسرائيل بإغلاق 6 مدارس، بالإضافة إلى إغلاق عيادات وقطاع الخدمات عن المنشآت الصحية.
وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل تحاول بذلك إنهاء وتدمير أهم مقر للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إنهاء الأونروا في القدس الشرقية على وجه الخصوص.
وتابع قائلاً: "التطور خطير ولم يكن متوقعاً، سيما وأنه المقر الأكثر حصانة في الشرق الأوسط."
وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،الثلاثاء، منشآت داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.
