"الأونروا": الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

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وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الخميس: "مع استمرار الحرب في غزة، تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".



وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث تم اغتيال العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".



وبموازاة عدوانه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 691 فلسطينيًا، وإصابة نحو 5,700، واعتقال ما يزيد على 10,400، وفقًا لمؤسسات رسمية فلسطينية.