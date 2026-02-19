"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات

وشددت "الأونروا" في بيان لها على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أنها تواصل عملها حيث تقدم للنازحين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى والمساعدات الغذائية وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني واسع الانتشار.
وأضافت "الأونروا"، أن حجم الاحتياجات يفوق ما هو مسموح بتقديمه حاليًا، ودعت مجددًا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
