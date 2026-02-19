الخميس 2026-02-19 08:07 م

"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات

الخميس، 19-02-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، أن الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة لا تزال متردية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت "الأونروا" في بيان لها على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أنها تواصل عملها حيث تقدم للنازحين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى والمساعدات الغذائية وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني واسع الانتشار.


وأضافت "الأونروا"، أن حجم الاحتياجات يفوق ما هو مسموح بتقديمه حاليًا، ودعت مجددًا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

 
 


