الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سلطات الاحتلال تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تكفي لسد احتياجات القطاع لمدة 3 أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لـ 1.3 مليون نازح.





وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليًا "يزيد شكليًا" عن المعدل السابق لوقف إطلاق النار، غير أن هذه الأعداد تبقى بعيدة تمامًا عن تلبية الاحتياجات الهائلة التي يئن تحتها القطاع بعد عامين من الحرب والحصار.



وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية، والتي تشمل مستلزمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية الأساسية.



وأضاف أبو حسنة أن أغلبية سكان غزة فقدوا القدرة الشرائية بشكل شبه كامل، وأن الاعتماد الكلي على الإغاثة هو الحل الوحيد المتبقي، مشيرًا إلى أن المنظمات الإنسانية تقدمت بطلبات لإدخال مواد ضرورية لإبقاء الخدمات الأساسية قائمة، كقطع غيار محطات التحلية والصرف الصحي والمعدات الطبية، إلى جانب إدخال فرق وموظفين دوليين، إلا أن الاحتلال يرفض الجزء الأكبر من هذه الطلبات، مكتفيًا بالسماح بإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية وبعض الأدوية.

