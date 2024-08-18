الأونروا: الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية في غزة إلى 11%

الوكيل الإخباري- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تقليص سلطات الاحتلال للمنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11بالمئة فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.



وقالت وكالة الأونروا، في منشور على منصة "إكس"،اليوم، ما تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة.