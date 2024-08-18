الأونروا: الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية في غزة إلى 11%

وقالت وكالة الأونروا، في منشور على منصة "إكس"،اليوم، ما تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة.
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