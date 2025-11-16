الأونروا: المجاعة مستمرة في غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات

الوكيل الإخباري- قالت نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي إن المجاعة مستمرة في قطاع غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات.

وأضافت بوكلي في مقابلة مع صحيفة الغارديان أنه مع اقتراب الشتاء واستمرار المجاعة في غزة، من الضروري السماح بدخول المساعدات دون تأخير.

وأشارت إلى أن العائلات في غزة تواجه الشتاء دون ما يكفي من الطعام والماء والإمدادات الطبية.