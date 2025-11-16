الأحد 2025-11-16 07:03 م
 

الأونروا: المجاعة مستمرة في غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات

أرشيفية
 
الأحد، 16-11-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري-  قالت نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي إن المجاعة مستمرة في قطاع غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات.

وأضافت بوكلي في مقابلة مع صحيفة الغارديان أنه مع اقتراب الشتاء واستمرار المجاعة في غزة، من الضروري السماح بدخول المساعدات دون تأخير.

 

وأشارت إلى أن العائلات في غزة تواجه الشتاء دون ما يكفي من الطعام والماء والإمدادات الطبية.


وأوضحت أن المساعدات متوفرة لكن لا يُسمح بدخولها إلى غزة.

 
 
