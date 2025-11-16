الأونروا: المجاعة مستمرة في غزة والعائلات تواجه الشتاء دون إمدادات

وأضافت بوكلي في مقابلة مع صحيفة الغارديان أنه مع اقتراب الشتاء واستمرار المجاعة في غزة، من الضروري السماح بدخول المساعدات دون تأخير.
وأوضحت أن المساعدات متوفرة لكن لا يُسمح بدخولها إلى غزة.
