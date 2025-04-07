"الأونروا": المراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة

وأضاف لازاريني في بيان اليوم الاثنين، إن الإمدادات الطبية والصحية الأساسية تنفد، والطواقم الطبية منهكة بعد أن كرست حياتها دون توقف لخدمة المجتمع والمصابين في القطاع، وهم مضطرون باستمرار لاتخاذ قرارات صعبة بشأن من يمكن إنقاذه.
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