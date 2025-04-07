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"الأونروا": المراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الإثنين، 07-04-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني إن المراكز الصحية في قطاع غزة تتعرض للهجوم باستمرار.

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وأضاف لازاريني في بيان اليوم الاثنين، إن الإمدادات الطبية والصحية الأساسية تنفد، والطواقم الطبية منهكة بعد أن كرست حياتها دون توقف لخدمة المجتمع والمصابين في القطاع، وهم مضطرون باستمرار لاتخاذ قرارات صعبة بشأن من يمكن إنقاذه.

 
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