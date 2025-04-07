"الأونروا": المراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني إن المراكز الصحية في قطاع غزة تتعرض للهجوم باستمرار.

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