 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

الأونروا: المساعدات غير قابلة للتفاوض ولا يمكن استخدامها كسلاح بالحرب

الأونروا
الأونروا
الثلاثاء، 04-03-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-    قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض ولا يجب استخدامها كسلاح في الحرب، مشيرا الى أن قرار إسرائيل وقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 16 شهرًا من الحرب الوحشية.

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وأشار لازاريني خلال منشور على منصة "إكس" الى ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق على نطاق مماثل لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث جلب ذلك بعضا من الراحة والإغاثة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

 
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