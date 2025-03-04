الأونروا: المساعدات غير قابلة للتفاوض ولا يمكن استخدامها كسلاح بالحرب

وأشار لازاريني خلال منشور على منصة "إكس" الى ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق على نطاق مماثل لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث جلب ذلك بعضا من الراحة والإغاثة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
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