الأونروا: المساعدات غير قابلة للتفاوض ولا يمكن استخدامها كسلاح بالحرب

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض ولا يجب استخدامها كسلاح في الحرب، مشيرا الى أن قرار إسرائيل وقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 16 شهرًا من الحرب الوحشية.

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