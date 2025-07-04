الأونروا: الناس يسقطون مغشيًا عليهم في القطاع من شدة الجوع

05:23 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الناس يسقطون مغشيًا عليهم في الشوارع من شدة الجوع. اضافة اعلان





كما بيّنت الوكالة الأممية أن سكان غزة يواجهون نفادًا تامًا في كل شيء، من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية".



وقالت في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "العائلات في غزة في أمسّ الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قِبل الشاحنات".



وأضافت أن "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار "الآن".