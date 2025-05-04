الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق التصور

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يفوق التصور".

اضافة اعلان



وبحسب الموقع الرسمي لها، قالت الوكالة الأممية في تغريدة على موقع "إكس"، أنه مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.