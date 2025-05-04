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الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق التصور

غزة
غزة
 
الأحد، 04-05-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يفوق التصور".

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وبحسب الموقع الرسمي لها، قالت الوكالة الأممية في تغريدة على موقع "إكس"، أنه مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.


وأمس السبت، قالت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، إنه لم يتبق خيام لتوزيعها على النازحين، ولم يتبق أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 
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