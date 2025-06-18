"الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القطاع الصحي في غزة يمر بوضع حرج بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

اضافة اعلان



وأوضحت الوكالة الأممية في بيان، اليوم الأربعاء، أن 45 بالمئة من المستلزمات الأساسية قد نفدت، ومن المتوقع أن ينفد نحو ربعها خلال ستة أسابيع.