"الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

وأوضحت الوكالة الأممية في بيان، اليوم الأربعاء، أن 45 بالمئة من المستلزمات الأساسية قد نفدت، ومن المتوقع أن ينفد نحو ربعها خلال ستة أسابيع.
ولفتت "الأونروا" إلى أن مخزون الأدوية الحيوية ووحدات الدم على وشك النفاد، في ظل احتياجات ملحة.
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