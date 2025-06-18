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"الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

تصاعد الدخان من غزة
غزة
 
الأربعاء، 18-06-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القطاع الصحي في غزة يمر بوضع حرج بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

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وأوضحت الوكالة الأممية في بيان، اليوم الأربعاء، أن 45 بالمئة من المستلزمات الأساسية قد نفدت، ومن المتوقع أن ينفد نحو ربعها خلال ستة أسابيع.


ولفتت "الأونروا" إلى أن مخزون الأدوية الحيوية ووحدات الدم على وشك النفاد، في ظل احتياجات ملحة.

 
gnews

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