الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا.



وأضافت "الأونروا" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن مخيمي نور شمس وطولكرم يعانيان من نقص في المياه وانقطاع في الكهرباء.