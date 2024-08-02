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الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 02-08-2024 11:00 م

 الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا.


وأضافت "الأونروا" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن مخيمي نور شمس وطولكرم يعانيان من نقص في المياه وانقطاع في الكهرباء.


وأشارت إلى أن عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بإحداث الدمار وتهديد حياة المواطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحرب الصامتة يجب أن تنتهي.

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