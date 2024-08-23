الأونروا: تأخير الهدنة الإنسانية بغزة سيزيد خطر انتشار شلل الأطفال

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال".

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وأفاد لازاريني على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "من المحزن جدا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال".



وأوضح أن تلك الحالة هي "الأولى في القطاع منذ أكثر من 25 عاما".