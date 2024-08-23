الأونروا: تأخير الهدنة الإنسانية بغزة سيزيد خطر انتشار شلل الأطفال

وأفاد لازاريني على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "من المحزن جدا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال".
وأوضح أن تلك الحالة هي "الأولى في القطاع منذ أكثر من 25 عاما".
وقال مفوض "الأونروا"، إن "جلب اللقاحات إلى غزة غير كاف، ولكي يكون للقاحات تأثير يجب أن تنتهي بأفواه كل طفل دون سن العاشرة"، موضحا أن الفرق الطبية التابعة للأونروا ستقدم اللقاحات في عياداتها وعبر فرقها الصحية المتنقلة في القطاع.
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