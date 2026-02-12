الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

وذكرت الوكالة في منشور عبر (إكس): "تحوّلت مدارس الأونروا التي ما تزال قائمة إلى مراكز إيواء".
وبينت أن "الأطفال يتلقون الآن التعليم على يد فرق الأونروا في مساحات تعلّم مؤقتة أو من خلال التعلّم الرقمي".
