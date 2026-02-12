الخميس 2026-02-12 11:50 ص

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة
 
الخميس، 12-02-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، الخميس، إن 90% من جميع المباني المدرسية في قطاع غزة تضررت خلال الحرب، مؤكدة أنه "مهما كانت الظروف، الآن وكما في السابق، الأونروا تواصل".اضافة اعلان


وذكرت الوكالة في منشور عبر (إكس): "تحوّلت مدارس الأونروا التي ما تزال قائمة إلى مراكز إيواء".

وبينت أن "الأطفال يتلقون الآن التعليم على يد فرق الأونروا في مساحات تعلّم مؤقتة أو من خلال التعلّم الرقمي".
 
 


