الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، الخميس، إن 90% من جميع المباني المدرسية في قطاع غزة تضررت خلال الحرب، مؤكدة أنه "مهما كانت الظروف، الآن وكما في السابق، الأونروا تواصل". اضافة اعلان





وذكرت الوكالة في منشور عبر (إكس): "تحوّلت مدارس الأونروا التي ما تزال قائمة إلى مراكز إيواء".



وبينت أن "الأطفال يتلقون الآن التعليم على يد فرق الأونروا في مساحات تعلّم مؤقتة أو من خلال التعلّم الرقمي".





