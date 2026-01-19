الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة

الوكيل الإخباري- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من وصول انتشار الأمراض في قطاع غزة إلى مستويات قياسية، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وانهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية.

اضافة اعلان