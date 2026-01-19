الإثنين 2026-01-19 10:55 م

الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة

الإثنين، 19-01-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-    حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من وصول انتشار الأمراض في قطاع غزة إلى مستويات قياسية، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وانهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، اليوم الاثنين، إن طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، بما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يُفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت مستويات قياسية أصلا.

 
 


