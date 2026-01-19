الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، اليوم الاثنين، إن طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، بما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يُفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت مستويات قياسية أصلا.
-
أخبار متعلقة
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
-
لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى
-
شهيد برصاص الاحتلال في غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من نابلس
-
الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان
-
إسرائيل تطلق عملية أمنية واسعة في الخليل
-
الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله