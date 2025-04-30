"الأونروا" تحذر من نفاد الأدوية الأساسية في غزة

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت الوكالة الأممية إنه على الرغم من التحديات، تواصل "الأونروا" تقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف الأشخاص يوميًا في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأفاد شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة بتوقف خدمات التطعيم في 13 نقطة توزيع بسبب هذه الأوضاع، فيما أعلنت منظمة "اليونيسف" أن الأطفال في غزة محرومون من التطعيمات الروتينية "بسبب الأعمال العدائية المتواصلة، والتهجير القسري، ومنع وصول المساعدات".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد صرّح بأن شركاء المنظمة أفادوا بأن الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لا يزال محدودًا للغاية بالنسبة للسكان في جميع أنحاء القطاع، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
وقال إن أكثر من 150 ألف امرأة معرّضات لخطر العيش مع حالات مرضية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السرطان، دون دعم طبي كافٍ.
بترا
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