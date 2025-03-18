الأونروا تدعو لصمود وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- قال مدير عمليات الأونروا بغزة إنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار ليتمكن أطفال القطاع من استئناف التعلم. اضافة اعلان





واضاف المسؤول الأممي أنه من الضروري توفير مستقبل للأطفال ولأسرهم وإلا فإن جيلا كاملا سيتعرض للخطر.